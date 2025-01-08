Назван главный претендент на пост тренера сборной Франции после ухода Дешама

В среду, 8 января, главный тренер "Ле Бле" Дидье Дешам объявил, что не будет продлевать контракт и покинет национальную команду Франции, которую возглавлял с 2012 года. Это произойдет после Мундиаля-2026.

Пока неизвестно, кто станет его преемником. Однако главным фаворитом считается Зинедин Зидан.

К теме "Хороший момент для расставания": Дешам объявил об уходе со сборной Франции

Не подтвердил, но и не опроверг

Президент Федерации футбола Франции высказался о возможном приходе в сборную легендарного экс-футболиста и бывшего тренера мадридского Реала, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot Mercato.

"Он является одной из достопримечательностей французского и мирового футбола. Именно Зинедин внес свой вклад в развитие нашей национальной команды. Я очень уважаю и восхищаюсь одним из величайших игроков в истории футбола.

Я видел, что он демонстрировал очень высокие результаты с Реалом. Зидан уже несколько раз выигрывал самый красивый трофей – Лигу чемпионов. Он продемонстрировал степень своего таланта", – заявил Филипп Диалло.

Несмотря на это, функционер дипломатично заявил, что не хотел бы вступать в дебаты и спешить с новостями о новом наставнике. Он считает необходимым позволить Дидье Дешаму доработать до окончания контракта без лишнего давления и разговоров:

Не забывайте, что у Дидье осталось еще два года контракта, и из уважения к нему, его штаба и игроков не будем пока обсуждать кандидатов на его замену.

Напомним, что Зинедин Зидан по окончании сезона-2020/2021 покинул мадридский Реал и пока не возвращался к тренерской деятельности. На посту наставника "сливочных" он суммарно завоевал 11 трофеев.