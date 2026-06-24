53-летний тренер срочно вернулся во Францию и пропустит следующий матч своей команды. В его семье случилось горе, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Почему Дешам пропустит матч сборной Франции?

К сожалению, 23 июня, на следующий день после победы над Ираком на Мундиале, Дешам узнал о том, что ушла из жизни его мама.

Тренер попросил Федерацию футбола Франции разрешить ему отправиться на родину, чтобы попрощаться с самым близким человеком и побыть с семьей в это сложное время. Конечно, ему не отказали.

Таким образом, 26 июня в 22:00 по киевскому времени "Ле Бльо" проведут очную дуэль за первое место в группе с Норвегией без своего тренера.

Кто будет руководить командой в отсутствие Дешама?

Роль главного тренера временно возьмет на себя помощник наставника Ги Стефан, который работает с Дешамом с 2012 года, с того самого момента, как чемпион мира возглавил национальную команду.

У Стефана немалый тренерский опыт: он был одним из помощников в сборной Франции ещё в период с 1998 по 2002 год, когда "Ле Бльо" в статусе чемпионов мира смогли выиграть Евро-2000. А впоследствии был и главным тренером сборной Сенегала.

Для Дидье Дешама этот чемпионат мира — последний во главе "галльских петухов". Еще в прошлом году он заявил, что после чемпионата мира покинет свой пост, завершив 14-летний период пребывания во главе французской сборной, с которой выиграл Кубок мира 2018 года.