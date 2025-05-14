Московский ЦСКА пригласил на гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА ивуарийца Дидье Дрогба. Бывший одноклубник Андрея Шевченко согласился на предложение из страны-агрессора, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Согласился на позорное предложение
47-летний ивуариец сыграет за сборную европейских легенд против ветеранов московского ЦСКА, которые получили Кубок УЕФА в 2005 году.
Московский ЦСКА анонсировал приезд Дрогба / фото российского клуба
Также сообщается, что партнерами Дрогба по команде будут Нани, Марио Еспес, Карло Кудичини, Андерсон Полга, Жереми Нжитап. Ранее принял предложение еще один экс-партнер Шевченко по Челси Клод Макелеле, который играл в матче в поддержку Украины.
Также сообщалось об участии в выставочном матче бывшего игрока Днепра аргентинца Османа Феррейру. В 2005 году он был в составе московского ЦСКА.
Что известно о Дрогба
- Напомним, что Дидье Дрогба стал одним из лучших футболистов в истории Челси, где играл вместе с Андреем Шевченко. Вместе с "синими" выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза становился чемпионом Англии.
- Во время футбольной карьеры защищал цвета Марселя, Галатасарая, Генгама, Ле-Мана. Также выступал американской МЛС и чемпионате Китая.
- Дрогба является лучшим бомбардиром сборной Кот-д'Ивуара всех времен.