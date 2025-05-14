Московский ЦСКА пригласил на гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА ивуарийца Дидье Дрогба. Бывший одноклубник Андрея Шевченко согласился на предложение из страны-агрессора, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Согласился на позорное предложение

47-летний ивуариец сыграет за сборную европейских легенд против ветеранов московского ЦСКА, которые получили Кубок УЕФА в 2005 году.

Московский ЦСКА анонсировал приезд Дрогба / фото российского клуба

Также сообщается, что партнерами Дрогба по команде будут Нани, Марио Еспес, Карло Кудичини, Андерсон Полга, Жереми Нжитап. Ранее принял предложение еще один экс-партнер Шевченко по Челси Клод Макелеле, который играл в матче в поддержку Украины.

Также сообщалось об участии в выставочном матче бывшего игрока Днепра аргентинца Османа Феррейру. В 2005 году он был в составе московского ЦСКА.

Что известно о Дрогба