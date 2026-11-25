Диего Марадону считают символом аргентинского народа, но действительно ли он популярнее Лео Месси? Недавние опросы выявили неожиданный нюанс в отношении аргентинцев к этим двум легендам.

Дискуссия о том, кто является величайшим футболистом в истории Аргентины, не утихает даже после того, как Лионель Месси привел национальную сборную к победе на чемпионате мира. Однако сравнивать этих двух игроков следует не только по голам, трофеям и футбольным достижениям, ведь Диего Марадона для своей страны давно стал чем-то большим, чем просто спортсменом, передает 24 Канал.

Месси или Марадона: что говорят сами аргентинцы

Утверждение, что аргентинцы до сих пор единодушно ставят Марадону выше Месси, не совсем соответствует действительности. Более того, результаты социологических исследований показывают, что в одном из важнейших футбольных вопросов преимущество сейчас на стороне звезды Интер Майами.

По данным опроса компании Giacobbe Consultores, обнародованного в июне 2026 года, 73% респондентов назвали Месси лучшим футболистом в истории Аргентины. За Марадону проголосовали 22,8%, еще 4,2% не определились с ответом, пишет MDZ.

Это не единичный результат. В январе 2023 года исследование Opina Argentina также зафиксировало преимущество Месси: 60% против 28% у Марадоны. А опрос, проведенный студентами Университета Буэнос-Айреса совместно с DatosClaros в мае 2025 года, также определил Лионеля главным футбольным кумиром аргентинцев.

Казалось бы, вопрос решен. Но есть один нюанс: социологи решили спросить не о лучшем футболисте, а о том, кто больше олицетворяет самих аргентинцев.



Диего Марадона после победы на ЧМ-1986 / Фото AP

Почему Марадона стал олицетворением аргентинского характера

Разница между двумя легендами лучше всего объясняется их происхождением. Марадона вырос в бедном районе Вилья-Фиорито на окраине Буэнос-Айреса. Он прошел путь от парня из небогатой семьи до одного из самых известных людей планеты. Для значительной части аргентинцев его история стала символом того, что даже человек с самыми скромными стартовыми возможностями может покорить мир.

Марадона также был гораздо больше, чем просто футболист. Он открыто высказывал политические взгляды, говорил о социальном неравенстве, поддерживал латиноамериканских левых лидеров и не боялся вступать в конфликт с влиятельными людьми. Его поведение, эмоциональность, бунтарство и противоречивость сделали его похожим на народного героя.

Особое место в этой истории занимает чемпионат мира 1986 года. В четвертьфинале против Англии Марадона забил два легендарных гола: сначала рукой, а затем после невероятного сольного прохода. Матч состоялся всего через четыре года после Фолклендской войны между странами, поэтому победа над англичанами имела для аргентинцев особый символизм.

Марадона фактически стал олицетворением национальной гордости, а его влияние вышло далеко за пределы спорта. Показательно, что в 2021 году аргентинские власти присвоили дому его детства статус национального исторического места, признав значение футболиста для народной культуры и идентичности страны.

Почему Месси пришлось завоевывать любовь аргентинцев

История Месси была совсем другой. Еще подростком он переехал в Испанию, где прошел большую часть своего футбольного становления. В отличие от Марадоны, Лионель не выступал в профессиональном чемпионате Аргентины, а его успехи долгое время ассоциировались прежде всего с Барселоной.

В сборной ему долго не могли простить отсутствие больших трофеев. После поражения в финале Кубка Америки 2016 года Месси даже объявил о завершении международной карьеры. Часть болельщиков критиковала его за недостаточную эмоциональность и называла "pecho frío" – хладнокровным, которому якобы не хватает страсти.



Лионель Месси во время выступлений за сборную Аргентины / Фото Getty Images

Однако впоследствии все изменилось. Победа на Кубке Америки-2021, триумф на чемпионате мира-2022 и последующие успехи сборной окончательно укрепили его статус национального героя. Как отмечало агентство Reuters в материале об отношениях Месси с родиной, это была история любви, которую футболисту пришлось постепенно завоевывать.

Но самое интересное раскрывает второй опрос Giacobbe Consultores, проведенный с 30 июня по 6 июля 2026 года среди 2500 респондентов. Когда аргентинцев спросили, на кого они больше похожи по ценностям и образу жизни, 57,4% выбрали Марадону и лишь 39,4% – Месси, пишет La Nacion.

Именно в этом и кроется ответ на вопрос, почему Марадону до сих пор называют величайшей легендой. Месси может быть лучшим футболистом в истории страны в глазах большинства, но Марадона остается символом ее общественного характера, истории и культуры.