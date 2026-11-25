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Дискусія про те, хто є найвидатнішим футболістом в історії Аргентини, не вщухає навіть після того, як Ліонель Мессі привів національну збірну до перемоги на чемпіонаті світу. Однак порівнювати цих двох гравців варто не лише за голами, трофеями та футбольними досягненнями, адже Дієго Марадона для своєї країни давно став чимось більшим, ніж спортсменом, передає 24 Канал.

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Мессі чи Марадона: що говорять самі аргентинці

Твердження, що аргентинці досі одностайно ставлять Марадону вище за Мессі, не зовсім відповідає дійсності. Ба більше, результати соціологічних досліджень демонструють, що в одному з найважливіших футбольних питань перевага нині на боці зірки Інтер Маямі.

За даними опитування компанії Giacobbe Consultores, оприлюдненого в червні 2026 року, 73% респондентів назвали Мессі найкращим футболістом в історії Аргентини. За Марадону проголосували 22,8%, ще 4,2% не визначилися з відповіддю, пише MDZ.

Це не одиничний результат. У січні 2023 року дослідження Opina Argentina також зафіксувало перевагу Мессі: 60% проти 28% у Марадони. А опитування, проведене студентами Університету Буенос-Айреса спільно з DatosClaros у травні 2025-го, теж визначило Ліонеля головним футбольним кумиром аргентинців.

Здавалося б, питання закрите. Але є один нюанс: соціологи вирішили запитати не про найкращого футболіста, а про те, хто більше уособлює самих аргентинців.

Дієго Марадона після перемоги на ЧС-1986/ Фото AP

Чому Марадона став уособленням аргентинського характеру

Різницю між двома легендами найкраще пояснює їхнє походження. Марадона виріс у бідному районі Вілья-Фіоріто на околиці Буенос-Айреса. Він пройшов шлях від хлопця з небагатої родини до одного з найвідоміших людей планети. Для значної частини аргентинців його історія стала символом того, що навіть людина з найскромнішими стартовими можливостями може підкорити світ.

Марадона також був набагато більшим за футбол. Він відкрито висловлював політичні погляди, говорив про соціальну нерівність, підтримував латиноамериканських лівих лідерів і не боявся конфліктувати з впливовими людьми. Його поведінка, емоційність, бунтарство та суперечливість зробили його близьким до образу народного героя.

Особливе місце в цій історії посідає чемпіонат світу 1986 року. У чвертьфіналі проти Англії Марадона забив два легендарні голи: спочатку рукою, а потім після неймовірного сольного проходу. Матч відбувся лише через чотири роки після Фолклендської війни між країнами, тому перемога над англійцями мала для аргентинців особливий символізм.

Марадона фактично став уособленням національної гордості, а його вплив вийшов далеко за межі спорту. Показово, що у 2021 році аргентинська влада надала будинку його дитинства статус національного історичного місця, визнавши значення футболіста для народної культури та ідентичності країни.

Чому Мессі довелося завойовувати любов аргентинців

Історія Мессі була зовсім іншою. Ще підлітком він переїхав до Іспанії, де пройшов більшу частину футбольного становлення. На відміну від Марадони, Ліонель не виступав у професійному чемпіонаті Аргентини, а його успіхи тривалий час асоціювали передусім із Барселоною.

У збірній йому довго не могли пробачити відсутність великих трофеїв. Після поразки у фіналі Кубка Америки 2016 року Мессі навіть оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Частина вболівальників критикувала його за недостатню емоційність і називала pecho frío – холоднокровним, якому нібито бракує пристрасті.

Ліонель Мессі під час виступів за збірну Аргентини/ Фото Getty Images

Однак згодом усе змінилося. Перемога на Кубку Америки-2021, тріумф на чемпіонаті світу-2022 та наступні успіхи збірної остаточно зміцнили його статус національного героя. Як зазначало Reuters у матеріалі про стосунки Мессі з батьківщиною, це була історія любові, яку футболістові довелося поступово завойовувати.

Але найцікавіше відкриває друге опитування Giacobbe Consultores, проведене з 30 червня до 6 липня 2026 року серед 2500 респондентів. Коли аргентинців запитали, на кого вони більше схожі за цінностями та способом життя, 57,4% обрали Марадону і лише 39,4% – Мессі, пише La Nacion.

Саме тут і криється відповідь на запитання, чому Марадону досі називають більшою легендою. Мессі може бути найкращим футболістом в історії країни в очах більшості, але Марадона залишається символом її суспільного характеру, історії та культури.