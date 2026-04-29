180 квартир в Мадриде: тренер Атлетико Диего Симоне оказался магнатом недвижимости

Мадридский Атлетико в этом сезоне бросил все силы на получение трофея Лиги чемпионов. Неизвестно, удастся ли "матрасникам" в конце концов торжествовать в еврокубке, но точно понятно, что у их коуча Диего Симеона есть обеспеченное будущее.

Кроме футбольной деятельности, Аргентинец оказался настоящим королем рынка недвижимости в испанской столице. Вместе с женой ему принадлежит невероятное количество апартаментов – 180, как пишет El Espanol.

Смотрите также Симеоне резко отреагировал на скандальный пенальти Альвареса в игре с Реалом: эмоциональное видео

Сколько Симеоне потратил на то, чтобы быть владельцем 180 квартир?

Эксперты посчитали, что на создание сети арендного жилья Симеоне вместе с женой Карлой Перейрой потратил около 20 миллионов евро.

Его фирма Carpersim LM при этом официально заявляет об активах на сумму вдвое больше – 40 миллионов в единой европейской валюте. Из них почти 14 определены как инвестиции в недвижимость.

Сдавать жилье супруги решили через платформу MyLocation. Стратегия состоит в том, чтобы покупать квартиры в выгодных локациях, чаще всего среди городов, требующих обновления. После ремонта апартаменты выводят на рынок. Клиентами Симеоне– это студенты, менеджеры и туристы, имеющие средний или высокий уровень дохода.

Масштабные вложения в бизнес требуют времени на то, чтобы окупиться. Фирма Carpersim LM представила отчетность за 2024 год, в которой указана прибыль от аренды в 330 тысяч евро. Вероятно, это свидетельствует о том, что далеко не все из 180 квартир находят своих жильцов в течение всего года.

Что Симеоне получает от футбола?

Диего Симеоне, как отмечает статистический портал Transfermarkt, – тренер с рекордной лояльностью в современном футболе. Он возглавляет Атлетико Мадрид непрерывно с 23 декабря 2011 года – практически 15 сезонов.

За это время дважды приводил команду к чемпионству в Испании, дважды выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и дважды выводил "матрасников" в финал Лиги чемпионов, но оба раза проигрывал мадридскому Реалу.

Как пишет DailyMail, Симеоне является самым высокооплачиваемым футбольным тренером планеты. Несмотря на нестабильность достижений, боссы Атлетико платят аргентинцу безумные 34 миллиона евро в год.

29 апреля Атлетико сыграет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского Арсенала. Как "матрасники", да и "канониры" никогда в истории не выигрывали самый престижный еврокубок.