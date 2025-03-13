"Матрасники" смогли отыграться после поражения в первом поединке и судьба путевки в четвертьфинал решалась в послематчевой серии пенальти. Она стала чрезвычайно скандальной из-за удара Хулиана Альвареса.

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Симеоне возмутило судейское решение

Аргентинский форвард реализовал удар с 11 метров, но главный арбитр отменил гол. Все из-за двойного прикосновения нападающего к мячу, о чем просигнализировал Тибо Куртуа.

Судья зафиксировал это нарушение правил. Он отменил взятие ворот и не дал возможности аргентинцу перебить пенальти.

Из-за чего не засчитали гол Альвареса: смотрите видео

В конце концов "сливочные" одержали победу со счетом 4:2 и пробились в следующую стадию турнира. После финального свистка главный тренер Атлетико Диего Симеоне эмоционально прокомментировал эпизод с пенальти Хулиана Альвареса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

На послематчевой пресс-конференции аргентинский наставник поинтересовался у журналистов, увидел ли кто-то из них двойное касание во время удара. На это он не получил ни одного одобрительного ответа.

"Арбитр сказал нам, что Хулиан коснулся мяча второй ногой до того, как пробил, но мяч не сдвинулся. Я никогда не видел, чтобы VAR просматривал пенальти в серии послематчевых ударов, но, вероятно, они увидели, что он его коснулся. Хочу верить, что они увидели.

Вы видели, как он коснулся мяча дважды? Прошу всех, кто был на стадионе и видел, как он коснулся мяча дважды, и как мяч двигался, пожалуйста, подойдите и поднимите руку. Я не вижу никого, кто поднял руку, поэтому это все, что я хочу сказать", – заявил Симеоне.

Эмоциональный комментарий Симеоне о пенальти Альвареса: смотрите видео

Отметим, что в четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет против лондонского Арсенала. Матчи состоятся 8 и 16 апреля.