"Матрацники" змогли відігратися після поразки в першому поєдинку й доля путівки у чвертьфінал вирішувалася в післяматчевій серії пенальті. Вона стала надзвичайно скандальною через удар Хуліана Альвареса.

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Сімеоне обурило суддівське рішення

Аргентинський форвард реалізував удар з 11 метрів, але головний арбітр скасував гол. Усе через подвійний дотик нападника до м'яча, про що просигналізував Тібо Куртуа.

Суддя зафіксував це порушення правил. Він скасував взяття воріт і не дав можливості аргентинцю перебити пенальті.

Через що не зарахували гол Альвареса: дивіться відео

Урешті-решт "вершкові" здобули перемогу з рахунком 4:2 та пробилися до наступної стадії турніру. Після фінального свистка головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне емоційно прокоментував епізод з пенальті Хуліана Альвареса, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

На післяматчевій пресконференції аргентинський наставник поцікався в журналістів, чи хтось з них побачив подвійний дотик під час удару. На це він не отримав жодної схвальної відповіді.

"Арбітр сказав нам, що Хуліан торкнувся м'яча другою ногою до того, як пробив, але м'яч не зрушив. Я ніколи не бачив, щоб VAR переглядав пенальті в серії післяматчевих ударів, але, ймовірно, вони побачили, що він його торкнувся. Хочу вірити, що вони побачили.

Ви бачили, як він торкнувся м'яча двічі? Прошу всіх, хто був на стадіоні й бачив, як він торкнувся м'яча двічі, і як м'яч рухався, будь ласка, підійдіть і підніміть руку. Я не бачу нікого, хто підняв руку, тому це все, що я хочу сказати", – заявив Сімеоне.

Емоційний коментар Сімеоне щодо пенальті Альвареса: дивіться відео

Зазначимо, що у чвертьфіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграє проти лондонського Арсенала. Матчі відбудуться 8 та 16 квітня.