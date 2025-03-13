У середу, 12 березня, в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися Реал та Атлетіко. За результатами серії післяматчевих пенальті "Королівський клуб" здобув перемогу.

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Що сказав Куртуа про епізод зі скасованим пенальті

Хуліан Альварес спочатку реалізував удар з 11 метрів, але головний арбітр скасував гол, адже побачив, що нападник двічі торкнувся м'яча ногою. Вдруге забити з пенальті футболісту не вдалося.

Я відчув, що він двічі торкнувся м'яча, і я сказав про це судді. Це нелегко побачити. Але це було трохи невдачею для Альвареса. Для УЄФА це зрозуміло. Мені набридла ця жертовність, постійні сльози через такі речі,

– зазначив Куртуа.

Він сказав, що судді не хочуть приносити користь тій чи іншій команді в Іспанії чи Європі, їм це було ясно. Також додав, що з технологіями, у кімнаті VAR вони це ясно бачили, у них багато камер та багато зображень.

Нагадаємо, що у першому матчі Реал в основний час переміг Атлетіко з рахунком 2:1.