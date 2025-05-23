Главный тренер Атлетико был свидетелем убийства Портнова
- Главный тренер Атлетико Диего Симеоне и его жена были свидетелями убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Мадриде.
- Полиция проводит расследование по убийству, которое произошло возле школы, где учатся дети Симеоне.
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне и его жена Карла Перейра стали свидетелями убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Пара рассказала о неприятном инциденте.
В Мадриде возле одной из школ 21 мая убили бывшего советника Андрея Портнова. Экс-чиновника застрелили из огнестрельного оружия.
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Интересные факты убийства Портнова
В школе, возле которой застрелили бывшего функционера, учатся дети Диего Симеоне – Франческа и Валентина, пишет 24 канал со ссылкой на El Espanol.
Позже жена тренера рассказала о неприятном инциденте.
Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к семьям, которые пострадали. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их,
– заявила Карла Перейра.
Отметим, что сейчас полиция проводит расследование по убийству Андрея Портнова.