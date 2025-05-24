В Мадриде возле одной из школ 21 мая убили бывшего советника Андрея Портнова. Экс-чиновника застрелили из огнестрельного оружия.

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Интересные факты убийства Портнова

В школе, возле которой застрелили бывшего функционера, учатся дети Диего Симеоне – Франческа и Валентина, пишет 24 канал со ссылкой на El Espanol.

Позже жена тренера рассказала о неприятном инциденте.

Это было очень тяжелое время для всех. Я прошу большого уважения к семьям, которые пострадали. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их,

– заявила Карла Перейра.

Отметим, что сейчас полиция проводит расследование по убийству Андрея Портнова.