Бывший соперник Фьюри показал жуткую травму, из-за которой отменил бой

Британский боксер Диллиан Уайт получил странную травму во время тренировки. "Похититель трупов" готовился к бою с Джо Джойсом, но случайность разрушила все планы.

Поединок Диллиана Уайта и Джо Джойса в Манчестере должен был состояться 5 апреля 2025 года. Бой пришлось отменить из-за травмы 36-летнего британца, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Случайная травма на тренировке

"Похититель трупов" поделился подробностями странного инцидента, который случился с ним в тренажерном зале. Во время одной из тренировок Уайт делал упражнения с гантелями, а когда ставил их на место, до серьезно травмировал палец.

Я тренировался в зале, и там все должны убирать за собой гантели. Но кто-то этого не сделал, и его гантель покатилась под скамью. На тот момент я работал со своими гантелями, и когда подошел, чтобы положить их, я зажал палец между своей гантелью и той, которую оставил другой человек. Я буквально раздавил палец,

– рассказал Уайт.

Осторожно, 18+

Травма Диллиана Уайта / фото Daily Mail

Медики наложили семь швов, чтобы рана зажила. Разрез мягких тканей добрался до кости и нерва. В любой момент рана может открыться, а потому врачи запретили Уайту тренировки на 3-4 недели. Боксер не может согнуть палец и сжать кулак. Поэтому о бое с Джонсом пришлось забыть.

Кто заменит Уайта

Отметим, что сейчас организаторы вечера бокса ищут замену Диллиану Уайту. Вероятным соперником Джо Джойса может стать американец Джермейн Франклин.

Напомним, что Диллиан Уайт был временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на титул. Во время профессиональной карьеры он дрался с Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Джозефом Паркером, Энтони Джошуа. Его рекорд составляет 31 победу (20 нокаутом) и 3 досрочных поражения.