Поединок Диллиана Уайта и Джо Джойса в Манчестере должен был состояться 5 апреля 2025 года. Бой пришлось отменить из-за травмы 36-летнего британца, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Случайная травма на тренировке

"Похититель трупов" поделился подробностями странного инцидента, который случился с ним в тренажерном зале. Во время одной из тренировок Уайт делал упражнения с гантелями, а когда ставил их на место, до серьезно травмировал палец.

Я тренировался в зале, и там все должны убирать за собой гантели. Но кто-то этого не сделал, и его гантель покатилась под скамью. На тот момент я работал со своими гантелями, и когда подошел, чтобы положить их, я зажал палец между своей гантелью и той, которую оставил другой человек. Я буквально раздавил палец,

– рассказал Уайт.

Осторожно, 18+

Травма Диллиана Уайта / фото Daily Mail

Медики наложили семь швов, чтобы рана зажила. Разрез мягких тканей добрался до кости и нерва. В любой момент рана может открыться, а потому врачи запретили Уайту тренировки на 3-4 недели. Боксер не может согнуть палец и сжать кулак. Поэтому о бое с Джонсом пришлось забыть.

Отметим, что сейчас организаторы вечера бокса ищут замену Диллиану Уайту. Вероятным соперником Джо Джойса может стать американец Джермейн Франклин.

Напомним, что Диллиан Уайт был временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на титул. Во время профессиональной карьеры он дрался с Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Джозефом Паркером, Энтони Джошуа. Его рекорд составляет 31 победу (20 нокаутом) и 3 досрочных поражения.