Поєдинок Ділліана Вайта та Джо Джойса у Манчестері повинен був відбутися 5 квітня 2025 року. Бій довелося скасувати через травму 36-річного британця, пише 24 Канал з посилання на Daily Mail.

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Випадкова травма на тренуванні

"Викрадач трупів" поділився подробицями дивного інциденту, який трапився з ним у тренажерному залі. Під час одного з тренувань Вайт робив вправи з гантелями, а коли ставив їх на місце, до серйозно травмував палець.

Я тренувався в залі, і там усі мають прибирати по собі гантелі. Але хтось цього не зробив, і його гантель покотилася під лаву. На той момент я працював зі своїми гантелями, і коли підійшов, щоб покласти їх, я затиснув палець між своєю гантелею і тією, яку залишив інший чоловік. Я буквально розчавив палець,

– розповів Вайт.

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Травма Ділліана Вайта / фото Daily Mail

Медики наклали сім швів, щоб рана загоїлася. Розріз м'яких тканин дістався кістки та нерва. У будь-який момент рана може відкритися, а тому лікарі заборонили Вайту тренування на 3-4 тижні. Боксер не може зігнути палець та стиснути кулак. Тому про бій з Джонсом довелося забути.

Зазначимо, що наразі організатори вечора боксу шукають заміну Ділліану Вайту. Ймовірним суперником Джо Джойса може стати американець Джермейн Франклін.

Нагадаємо, що Ділліан Вайт був тимчасовим чемпіоном WBC та обов'язковим претендентом на титул. Під час професійної кар'єри він бився з Тайсоном Ф'юрі, Дереком Чісорою, Джозефом Паркером, Ентоні Джошуа. Його рекорд становить 31 перемогу (20 нокаутом) та 3 дострокові поразки.