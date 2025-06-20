Экс-звезду сборной Франции будут судить за насилие над своей девушкой

Бывшего полузащитника сборной Франции Димитри Пайе обвиняют в жестком обращении со своей партнершей. Ему выдвинули официальные обвинения.

Димитри Пайе оказался в центре громкого уголовного расследования. Прокуратура Рио-де-Жанейра обвинила его в многолетнем насилии над юристом Лариссой Феррари, пишет 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Скандал вокруг Пайе

Димитри якобы воспользовался эмоциональным состоянием женщины, чтобы начать с ней отношения, которые впоследствии переросли в токсичные. Его обвиняют в психологическом унижении и сексуальном давлении. Также отмечается, что он принуждал Лариссу к участию в унизительных действиях.

В частности футболист организовал фейковую свадьбу, которая должна была быть средством для манипуляций.

Пострадавшая дала показания, в которых заявила, что футболист заставлял ее пить собственную мочу, воду из унитаза и снимать унизительные видео для его собственного архива.

Сначала полиция закрыла дело из-за недостатка доказательств, однако после апелляции расследование возобновилось.

Сам футболист отрицает все обвинения и отмечает, что его отношения с Лариссой Феррари были взаимными и здоровыми. Если его вина будет доказана, то ему придется заплатить большой штраф и компенсировать расходы на лечение и психологическую реабилитацию пострадавшей.

Интересно, что контракт футболиста с Васка да Гамой уже расторгнут. Он присоединился к клубу еще в 2023 году и успел сыграть 77 матчей, в которых забил 8 голов и передал 16 ассистов.