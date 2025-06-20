Дімітрі Пайє опинився в центрі гучного кримінального розслідування. Прокуратура Ріо-де-Жанейра звинуватила його у багаторічному насильстві над юристкою Ларіссою Феррарі, пише 24 канал з посиланням на The Sun.

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Скандал навколо Пайє

Дімітрі нібито скористався емоційним станом жінки, щоб розпочати з нею стосунки, які згодом переросли у токсичні. Його звинувачують у психологічному приниженні та сексуальному тиску. Також зазначається, що він примушував Ларіссу до участі в принизливих діях.

Зокрема футболіст організував фейкове весілля, яке мало бути засобом для маніпуляцій.

Постраждала дала свідчення, у яких заявила, що футболіст змушував її пити власну сечу, воду з унітазу та знімати принизливі відео для його власного архіву.

Спочатку поліція закрила справу через нестачу доказів, однак після апеляції розслідування поновилось.

Сам футболіст заперечує всі обвинувачення і зазначає, що його стосунки з Ларіссою Феррарі були взаємними та здоровими. Якщо його провину буде доведено, то йому доведеться заплатити великий штраф і компенсувати витрати на лікування та психологічну реабілітацію постраждалої.

Цікаво, що контракт футболіста з Васка да Гамою вже розірваний. Він доєднався до клубу ще у 2023 році і встиг зіграти 77 матчів, у яких забив 8 голів та передав 16 асистів.