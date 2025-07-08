Не сдержал слез: на Уимблдоне теннисист снялся с игры, в которой почти одолел первую ракетку мира

В понедельник, 7 июля, состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании по теннису. В одном из них встречались Янник Синнер и Григор Димитров.

34-летний болгарин был близок к осуществлению большого апсета. Однако, когда до грандиозного триумфа оставалось совсем немного, был вынужден сняться с поединка, сообщает 24 Канал.

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Почему Димитров не доиграл матч с Синнером

Он выиграл два первых сета поединка (6:3, 7:5) против итальянца, который в трех стартовых матчах турнира не отдал ни одной партии. Третий сет также Димитров начал хорошо, но в один момент все надежды на сенсационную победу перечеркнула травма.

Болгарский теннисист в четвертом гейме выполнил эйс, благодаря которому сравнял счет – 2:2. После этого он схватился за грудь и упал.

Матч был приостановлен и на корт вызвали врача. После этого Григор Димитров пошел в подтрибунное помещение, но, вернувшись после осмотра физио, пожал руку Яннику Синнеру и сообщил, что не может продолжить игру.

Оказалось, что экс-третья ракетка мира получил травму большой грудной мышцы. Зрители провели его с корта аплодисментами, а сам болгарин не сдержал слез.

Как Димитров снялся с матча и покидал корт: смотрите видео

Отметим, что Янник Синнер во время матча также имел проблемы со здоровьем, его беспокоил правый локоть. В следующем круге соревнований итальянец сыграет с Беном Шелтоном.

К слову. Григор Димитров снялся с матча на пятом турнире серии Grand Slam подряд. Он борется с травмами еще с прошлогоднего травяного "мэйджора".

Напомним, что в четвертьфинал также пробился звездный Карлос Алькарас. Он в четвертом круге одолел Андрея Рублева и побил рекорд, который продержался 47 лет.