Тандем Людмилы Киченок и Эллен Перес противостоял дуэту Тимеа Бабош и Луизы Стефани. Украинско-австралийской паре не удалось обыграть соперниц и выйти в четвертьфинал, пишет 24 Канал.

К теме "Деньги бьют в голову": в Англии вынесли вердикт проблемам Мудрика

Мудрика "поймали" на Уимблдоне

На трибунах за Людмилу и ее напарницу болел футболист Челси Михаил Мудрик. Его заметили в боксе украинской теннисистки.

Мудрик на матче Киченок / фото из чата Ukrainian Tennis

Напомним, что Михаил Мудрик пока отстранен от футбола. Недавно была открыта проба "В" футболиста Челси, которая оказалась положительной.

Мудрику грозит дисквалификация до четырех лет. Футболист надеется на сокращение срока, поскольку запрещенное вещество попало в организм случайно.

Что касается Уимблдонского турнира, то после вылета Людмилы Киченок на нем не осталось ни одной украинской теннисистки.