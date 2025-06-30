"Деньги бьют в голову": в Англии вынесли вердикт проблемам Мудрика

Бывший генеральный директор Эвертона Кит Вайнесс высказал свое мнение относительно ситуации с Михаилом Мудриком. Он нашел причину проблем украинского футболиста, пишет 24 Канал со ссылкой на подкаст The Insight Track.

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Вайнесс о ситуации с Мудриком

Функционер отметил, что антидопинговые правила уже потеряли в ценности игрока, и это будет похожим на ситуацию с Полем Погба.

Это сложный вопрос. Мне жаль всех, кто в этом участвует. Боюсь, что иногда это жертва политики покупки молодых игроков, потому что молодые игроки быстро получают большие деньги, и это бьет в голову. Мы все это уже видели,

– сказал Вайнесс.

Он также боится, что это просто человеческие жертвы и часть ситуации, в которой они находятся.

"Мне его жаль. Бесспорно, он талант. Но в Челси он так и не включился по-настоящему, не устроился и не показал чего-то экстраординарного.

Я думаю, во многом им придется двигаться дальше. Это один из тех уроков, которые показывают, как здорово на бумаге звучит идея покупки молодых игроков, но, как мы выяснили, с молодыми людьми связаны большие проблемы", – добавил Кит Вайнесс.