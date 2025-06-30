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Sport News 24 Футбол "Гроші б'ють в голову": в Англії винесли вердикт проблемам Мудрика
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"Гроші б'ють в голову": в Англії винесли вердикт проблемам Мудрика

Валерія Фургалець
Основні тези

  • Кіт Вайнесс вважає, що проблеми Мудрика пов'язані з політикою купівлі молодих гравців, які швидко отримують великі гроші.
  • Вайнесс зазначив, що у Челсі Мудрик не показав видатних результатів і, можливо, клубу доведеться рухатися далі.
  • Антидопінгові правила, за словами Вайнесса, вже втратили цінність гравця, що нагадує ситуацію з Полєм Погба.
Мудрику винесли вердикт
Мудрику винесли вердикт / Фото Getty images

З грудня 2024 року навколо Михайла Мудрика несеться допінговий скандал. Обидві проби українського футболіста показали позитивний результат.

Колишній генеральний директор Евертона Кіт Вайнесс висловив свою думку щодо ситуації з Михайлом Мудриком. Він знайшов причину проблем українського футболіста, пише 24 Канал з посиланням на подкаст The Insight Track.

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Вайнесс про ситуацію з Мудриком

Функціонер зазначив, що антидопінгові правила вже втратили у цінності гравця, і це буде схожим на ситуацію з Полєм Погба.

Це складне питання. Мені шкода всіх, хто у цьому бере участь. Боюся, що іноді це жертва політики купівлі молодих гравців, тому що молоді гравці швидко одержують великі гроші, і це б'є в голову. Ми все це вже бачили,
– сказав Вайнесс.

Він також боїться, що це просто людські жертви і частина ситуації, в якій вони перебувають.

"Мені його шкода. Безперечно, він талант. Але в Челсі він так і не включився по-справжньому, не влаштувався і не показав чогось екстраординарного.

Я думаю, багато в чому їм доведеться рухатися далі. Це один із тих уроків, які показують, як здорово на папері звучить ідея купівлі молодих гравців, але, як ми з'ясували, з молодими людьми пов'язані великі проблеми", – додав Кіт Вайнесс.

Довідка. За порушення антидопінгових правил Михайлу Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Нагадаємо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст встиг зіграти лише 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Востаннє він виходив на поле у листопаді 2024 року.