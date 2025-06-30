Джон Оби Микел высказался об игре Анатолия Трубина в матче Бенфика – Челси. Он считает, что "пенсионеры" должны были бы купить украинского голкипера, пишет 24 канал со ссылкой на Gistreel.

Читайте также Довбик останется без еврокубков: УЕФА может наложить санкции на Рому

Микел о Трубине

Легенда Челси отметил, что они говорили о кандидатуре украинского голкипера.

Он провел блестящий турнир. Сегодня просто один из тех дней, которые ему нужно забыть. Я все еще думаю, что Челси необходимо получить Трубина,

– сказал Джон Оби Микел.

Справка. В сезоне-2024/2025 Анатолий Трубин сыграл 51 матч за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча и 21 раз ворота оставались "сухими".

Напомним, что услугами украинского голкипера уже интересуются английские гранды. Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити заинтересованы в подписании Трубина.