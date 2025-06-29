УЕФА рассматривает наложение трансферного бана на римский коллектив. Однако "волки" имеют возможность избежать наказания, если выполнят определенные условия, сообщает 24 канал со ссылкой на Calcio e Finanza.

Читайте также Довбик похвастался формой перед стартом сезона: его кондициям позавидуют даже боксеры

Что грозит Роме

Рома находится под угрозой трансферного бана от УЕФА. "Волки" могут избежать санкций до 30 июня, когда завершается очередной финансовый год.

Руководство столичной Ромы должно до этого времени найти немалые средства, чтобы решить эту проблему и не получить трансферный бан от УЕФА. Сумма составляет 13 миллионов евро чистой прибыли.

Чтобы получить нужные 13 миллионов евро Рома в срочном порядке должна продать нескольких игроков. Скорее всего, это Леандро Паредес, которым интересуется Бока Хуниор, или Анхелиньо, которого хочет получить саудовской Аль-Хиляль.

Если Рома не решит этот вопрос, тогда клуб ожидают серьезные проблемы. "Волки" могут получить трансферный бан или вообще исключение из участников еврокубков на сезон 2025/2026.

К слову. Рома по итогам сезона 2024/2025 заняла 5 место в турнирной таблице Серии А. Таким образом "волки" получили право сыграть в следующем сезоне в основной сетке Лиги Европы.

Ранее сообщали, что Артем Довбик может покинуть Рому из-за решения нового главного тренера. Джан Пьеро Гасперини планирует большую перестройку в клубе из столицы Италии.