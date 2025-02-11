Динамо – Аталанта: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Киевское Динамо и итальянская Аталанта сыграют матч командами U-19 в рамках плей-офф Юношеской лиги УЕФА 11 февраля 2024 года. Трансляцию игры в Турции можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Во вторник, 11 февраля, в Юношеской лиге УЕФА стартует плей-офф сезона 2024-2025. В 1/16 финала попала и юношеская команда киевского Динамо, которое сразится со сверстниками из Аталанты, сообщает 24 Канал.

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Первый серьезный соперник

"Бело-синие" проходили по пути чемпионов в отличие от Шахтера, чья команда U-19 дублировала календарь взрослой команды в Лиге чемпионов. Для выхода в плей-офф подопечным Игоря Костюка нужно было одолеть двух соперников.

С кем Динамо проблем не имело, легко разобравшись с балканскими клубами (1:1, 3:1 против Марибора и 5:0, 4:1 против 2 Коррика). Теперь же в Турции киевляне будут "принимать" представителя топ-лиги.

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Аталанта проходила в Юношеской Лиге УЕФА путем лиги. Клуб из Бергамо выиграл четыре из шести встреч, в том числе разгромил Шахтер 3:0. В итоге итальянцы заняли седьмую строчку.

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Эксперты считают именно Аталанту фаворитом противостояния. Ее проход в 1/8 финала оценивается в 1,59, тогда как киевлян – в 2,30. Прямая трансляция матча Динамо U-19 – Аталанта U-19 начнется в 12:00 по киевскому времени.

Смотреть матч Динамо – Аталанта онлайн