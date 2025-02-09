В декабре 2024 года после одного из поединков ПАОКа произошла драка с участием футболистов и представителей тренерского штаба клуба с болельщиками. Инцидент произошел на парковке, пишет 24 Канал со ссылкой на SDNA.

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Неприятная история с экс-игроками украинских грандов

По факту драки в Греции было возбуждено уголовное дело. Среди фигурантов пять футболистов, в том числе бывший защитник киевского Динамо Томаш Кендзера и полузащитник Шахтера и Металлиста Тайсон.

Игроков ПАОКа уже отстранили на 10 матчей греческой Суперлиги. Не исключено, что дисквалификация может быть распространена на еврокубки.

Руководство ПАОКа подало просьбу о переносе матча с ОФИ. Однако футбольные инстанции не пошли на встречу клубу. В отсутствие игроков основы ПАОК обыграл соперника со счетом 5:0.

Карьера Тайсона и Кендзеры в Греции