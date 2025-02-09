В декабре 2024 года после одного из поединков ПАОКа произошла драка с участием футболистов и представителей тренерского штаба клуба с болельщиками. Инцидент произошел на парковке, пишет 24 Канал со ссылкой на SDNA.
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Неприятная история с экс-игроками украинских грандов
По факту драки в Греции было возбуждено уголовное дело. Среди фигурантов пять футболистов, в том числе бывший защитник киевского Динамо Томаш Кендзера и полузащитник Шахтера и Металлиста Тайсон.
Игроков ПАОКа уже отстранили на 10 матчей греческой Суперлиги. Не исключено, что дисквалификация может быть распространена на еврокубки.
Руководство ПАОКа подало просьбу о переносе матча с ОФИ. Однако футбольные инстанции не пошли на встречу клубу. В отсутствие игроков основы ПАОК обыграл соперника со счетом 5:0.
Карьера Тайсона и Кендзеры в Греции
- Напомним, что ПАОК из города Солоники возглавляет сын Мирчи Луческу – Разван Луческу.
- Бывший вингер Шахтера и Металлиста Тайсон играет за греческую команду с января 2023 года. На счету бразильца 101 матч, 16 голов и 17 ассистов.
- Экс-динамовец Томаш Кенздзера тоже присоединился к "черно-белым" в январе 2023 года. Польский защитник отыграл 89 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
- В чемпионате Греции ПАОК идет четвертым. "Двуглавые орлы Севера" набрали 40 очков в 22 матчах.