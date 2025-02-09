У грудні 2024 року після одного з поєдинків ПАОКа відбулася бійка за участю футболістів та представників тренерського штабу клубу з уболівальниками. Інцидент трапився на паркуванні, пише 24 Канал з посиланням на SDNA.

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Неприємна історія з ексгравцями українських грандів

За фактом бійки у Греції було порушено кримінальну справу. Серед фігурантів п'ять футболістів, в тому числі колишній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора та півзахисник Шахтаря і Металіста Тайсон.

Гравців ПАОКа вже відсторонили на 10 матчів грецької Суперліги. Не виключно, що дискваліфікація може бути поширена на єврокубки.

Керівництво ПАОКа подало прохання про перенесення матчу з ОФІ. Однак футбольні інстанції не пішли на зустріч клубу. За відсутності гравців основи ПАОК обіграв суперника з рахунком 5:0.

Кар'єра Тайсона та Кендзьори у Греції