Не так давно з'явилася інформація, що Венеція зацікавилася у послугах Романа Яремчука. Італійський клуб був готовий зробити пропозицію Олімпіакосу щодо нападника.

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Що сказав тренер про Яремчука

Франческо підтвердив, що дійсно була зацікавленість у послугах Романа, пише 24 канал з посиланням на сайт Альфреда Педулли.

Що стосується Шомуродова та Яремчука, то на цю тему вже висловився наш спортивний директор. І я був би дурнем, якби сказав, що ці гравці мені не подобаються. Але все ж ми пішли в іншому напрямку,

– сказав тренер Венеції.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Роман Яремчук зіграв 19 матчів за Олімпіакос, у яких забив 2 голи.

Відзначимо, що наразі Венеція перебуває на 19-тій позиції в турнірній таблиці Серії А і близька до вильоту в нижчий дивізіон.