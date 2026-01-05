Динамо будущего: кто будет звездами киевлян под руководством Игоря Костюка

Новый главный тренер чемпиона Украины сделал себе имя работой с воспитанниками академии. Поэтому не остается сомнений, что уже в весенней части УПЛ молодежь получит шанс больше играть и прогрессировать.

Динамо Игоря Костюка будет другим: ни в руководстве команды, ни в тренерском штабе не скрывают ставку на молодых игроков. 24 Канал разбирался, кому уже вскоре придется примерить на себя лидерскую роль в киевском клубе.

Что в Динамо говорят о молодежи?

Вопрос привлечения футболистов юношеского и молодежного уровня был одним из первых, которые поставили Костюку после того, как с его должности исчезла частичка "и.о." Ответ не стал неожиданностью.

Игорь Костюк, главный тренер Динамо / Фото сайт ФК Динамо Киев

Молодежь подключается, и каждый из них – это потенциальный игрок, который в будущем должен стать полноценным футболистом основного состава. Мы на них рассчитываем. Я буду делать ставку на игроков, которые готовы побеждать несмотря на возраст,

– сказал Костюк.

Те же месседжи звучали и в официальном заявлении от президента клуба Игоря Суркиса относительно полноценного назначения Костюка, размещенном на сайте Динамо:

Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах. Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды,

– подчеркнул владелец клуба.

Кто в Динамо уже сейчас должен быть основным?

В составе, который остался Костюку "в наследство" от Александра Шовковского, есть несколько очевидных претендентов на стабильную стартовую одиннадцатку, которых не назовешь новичками на взрослом уровне.

24-летний Николай Михайленко уже успел насладиться волной восторга со стороны болельщиков после роскошного гола в ворота Фиорентины в Лиге конференций. В этом сезоне хавбек имел немало игровой практики, а летом даже дебютировал за сборную Украины в товарищеской игре с Новой Зеландией.

Александру Яцику 23 года, и это самое время избавиться от статуса "вечно перспективного" – ведь в системе Динамо он аж с 2019 года с перерывом на аренду в луганскую Зарю. Как пишет портал Transfermarkt, Яцык в нынешнем розыгрыше УПЛ уже провел на поле более 500 минут и дважды забивал.



Александр Яцык / Фото сайт ФК Динамо Киев

Валентин Рубчинский в свои 23 тоже должен был бы настойчиво стучаться в основу, но из этой троицы играл меньше всего. Хотя опыта имеет больше всего: всего 79 матчей на уровне УПЛ с учетом периода в Днепре-1, откуда Динамо выкупило его контракт за 1 миллион евро.

От кого в Динамо ждут прогресса?

Лучшим игроком заключительного в году матча Лиги конференций с Ноа в составе Динамо по версии портала Flashscore стал 19-летний защитник Владислав Захарченко. Игорь Костюк умеет находить талантливых оборонцев: Илья Забарный не даст соврать. Поэтому надежды на Захарченко сразу очень высокие.



Владислав Захарченко / Фото сайт ФК Динамо Киев

18-летний Богдан Редушко не играл у Шовковского, но начал получать шансы от нового коуча, пока только в роли джокера. Ассистом в противостоянии с Полтавой полузащитник дал понять, что будет стремиться к большему.

Матвею Пономаренко еще не исполнилось 20, но он уже стал топ-бомбардиром. Хотя пока – на уровне U-19, где в 29 матчах забил безумные 22 мяча. Повторить такую результативность во взрослом футболе оказалось задачей на порядок сложнее. Но 5 голов в УПЛ и Лиге конференций – уже неплохой старт, который поразил даже бывшего тренера киевлян Йожефа Сабо.

Надеюсь, надолго в Динамо он не задержится и его купит какой-то солидный европейский клуб. Может, даже и Реал. Чего ему и желаю. Все у Матвея есть для того, чтобы вырасти в очень классного нападающего,

– признал Сабо.

Матвей Пономаренко / Фото сайт ФК Динамо Киев

Какие результаты Динамо во главе с Костюком?