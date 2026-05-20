Динамо – Чернигов: онлайн-трансляция финала Кубка Украины по футболу

Во Львове определится обладатель первого обновленного Кубка Украины. Для Динамо это шанс спасти сезон, для Чернигова возможность создать самую большую ситуацию в истории украинского футбола.

Финал турнира будет отличаться от формата предыдущих матчей: в случае ничьей команды не будут сразу бить послематчевые пенальти, а сыграют экстратаймы. Обладатель Кубка получит право играть в Лиге Европы, сообщает 24 Канал.

Какой путь прошли команды до финала?

Киевляне на правах чемпиона Украины начинали борьбу за Кубок в 1/16 финала. Там подопечные тогда еще Александра Шовковского обыграли Александрию 2:1.

Волею жребия уже в 1/8 финала произошел самый ожидаемый матч всего турнира – Динамо сыграло с Шахтером. И снова 2:1 в пользу киевского гранда, который лишился главного соперника.

В четвертьфинале Динамо не имело проблем с перволиговым Ингульцом 2:0, а в полуфинале также уверенно обыграли коллектив из низшего дивизиона – Буковину 3:0.

Что касается Чернигова, то они начали выступления в 1/32 финала с минимальной победы над киевским Атлетом. Далее должен был бы быть вылет от Кривбасса в серии пенальти, но криворожане нарушили регламент, выпустив на поле лишнего легионера. Из-за игнорирования лимита клубу присудили техническое поражение 0:3.

В 1/8 финала Чернигов прошел по пенальти Лесное, в четвертьфинале снова в послематчевой серии осилил Феникс-Мариуполь. А в полуфинале сотворил громкую сенсацию, пройдя Металлист 1925 – конечно же, снова по пенальти, это уже стало фирменным стилем команды.

Что будет означать победа для каждой из команд?

Динамо Игоря Костюка рискует не получить медалей УПЛ, поэтому Кубок Украины – это фактически спасение провального сезона и пропуск в более статусную Лигу Европы вместо Лиги конференций.

А в случае Чернигова, который отстает в Первой лиге, может произойти совершенно удивительная ситуация, когда клуб, рискующий оказаться во Второй лиге, будет обладателем национального кубка и еще и участником еврокубков. Сценарий считают фантастическим, но в самой команде верят, что способны на футбольный подвиг.

Финал принимает "Арена-Львов", стартовый свисток должен прозвучать в 18:00, если не помешают воздушные тревоги.