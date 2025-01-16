Генеральная репетиция перед Лигой Европы: онлайн-трансляция матча Динамо – ЦСКА 1948
Киевский клуб продолжает подготовку к январским играм еврокубка. Команда Александра Шовковского завершит сбор матчем против молодой команды из Болгарии.
Динамо продолжает тренировочный сбор на южном побережье Турции. Команда Александра Шовковского таким образом готовится к финальным играм Лиги Европы, сообщает 24 Канал.
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Последний бой перед ЛЕ
"Бело-синие" сыграли уже четыре товарищеские игры в январе. Динамо смогло переиграть Стяуа и Марибор и сыграть вничью с Видзевом. Зато немецкому Магдебургу киевляне уступили.
Последний соперником команды на сборах станет болгарский клуб ЦСКА 1948. Эта команда была создана только в 2016 году фанатами классического ЦСКА София.
За это время "красные" дважды выходили в Лигу конференций и становились бронзовыми призерами местного чемпионата. Этот сезон явно складывается не лучшим образом для клуба из Софии. После 19-ти туров ЦСКА 1948 идет аж на десятом месте.
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Матч Динамо – ЦСКА 1948 состоится в городе Белек на "Gloria Sports Arena" и будет показан онлайн на сайте 24 Канала. Начало – в 16:00 по киевскому времени.