Генеральная репетиция перед Лигой Европы: онлайн-трансляция матча Динамо – ЦСКА 1948

Киевский клуб продолжает подготовку к январским играм еврокубка. Команда Александра Шовковского завершит сбор матчем против молодой команды из Болгарии.

Динамо продолжает тренировочный сбор на южном побережье Турции. Команда Александра Шовковского таким образом готовится к финальным играм Лиги Европы, сообщает 24 Канал.

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Последний бой перед ЛЕ

"Бело-синие" сыграли уже четыре товарищеские игры в январе. Динамо смогло переиграть Стяуа и Марибор и сыграть вничью с Видзевом. Зато немецкому Магдебургу киевляне уступили.

Последний соперником команды на сборах станет болгарский клуб ЦСКА 1948. Эта команда была создана только в 2016 году фанатами классического ЦСКА София.

За это время "красные" дважды выходили в Лигу конференций и становились бронзовыми призерами местного чемпионата. Этот сезон явно складывается не лучшим образом для клуба из Софии. После 19-ти туров ЦСКА 1948 идет аж на десятом месте.

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Матч Динамо – ЦСКА 1948 состоится в городе Белек на "Gloria Sports Arena" и будет показан онлайн на сайте 24 Канала. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

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