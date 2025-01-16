Динамо продовжує тренувальний збір на південному узбережжі Туреччини. Команда Олександра Шовковського таким чином готується до фінальних ігор Ліги Європи, повідомляє 24 Канал.

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Останній бій перед ЛЄ

"Біло-сині" відіграли вже чотири товариські гри у січні. Динамо змогло переграти Стяуа та Марібор та зіграти внічию із Відзевом. Натомість німецькому Магдебургу кияни поступились.

Останній суперником команди на зборах стане болгарський клуб ЦСКА 1948. Ця команда була створена лише у 2016 році фанатами класичного ЦСКА Софія.

За цей час "червоні" двічі виходили у Лігу конференцій та ставали бронзовими призерами місцевого чемпіонату. Цей сезон явно складається не найкращим чином для клубу з Софії. Після 19-ти турів ЦСКА 1948 йде аж на десятому місці.

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Матч Динамо – ЦСКА 1948 відбудеться у місті Белек на "Gloria Sports Arena" та буде показаний онлайн на сайті 24 Каналу. Початок – о 16:00 за київським часом.

Дивитися матч Динамо – ЦСКА 1948 онлайн