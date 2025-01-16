Динамо – Марібор 2:0

Голи: Герреро, 31, Брагару, 37.

Київське Динамо проводить зимові збори у Туреччині. Команда Олександра Шовковського готується до фінальних матчів Ліги Європи проти Галатасарая та РФШ, повідомляє 24 Канал.

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Друга перемога у 2025-му

На березі Середземного моря кияни також проводять спаринги. У перших двох іграх січня "біло-сині" мають по одній перемозі, нічиїй та поразці:

1:3 з Магдебургом

2:1 зі Стяуа

1:1 з Відзевом

Четвертим опонентом Динамо став один із грандів словенського футболу Марібор. Нині клуб іде на другому місці у чемпіонаті, відстаючи на шість балів від Олімпії.

Кияни мали супершанс відкрити рахунок на 25 хвилині, проте Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті. Виправитися у Динамо вдалось досить швидко.

На 31 хвилині рахунок у матчі відкрив Герреро, який відгукнувся на простріл Дубінчака та пробив з розвороту під поперечку. А за п'ять хвилин перевагу киян подвоїв Брагару, якого на ударну позицію вивів Ярмоленко.

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Зрештою на цьому голи у матчі завершились, а Динамо відсвяткувало свою другу перемогу на зборах. Свій останній спаринг "біло-сині" проведуть сьогодні проти болгарського ЦСКА 1948. Початок – о 16:00 за київським часом.