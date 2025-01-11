Гравець атакувальної ланки Динамо Вітіньйо приєднався до лав Інтернасьйонала на правах оренди. Сума компенсації київському клубу не повідомлється, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу "червоних".

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Новий клуб динамівця Вітіньйо

25-річний Вітіньйо гратиме за представника бразильської Серії А до кінця 2025 року. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року.

Цілком ймовірно, що бразилець, на якого покладав великі надії колишній головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, більше не гратиме в Україні. Зазначимо, що президент Динамо Ігор Суркіс намагався повернути вінгера, але через війну не зміг з ним домовитися.

Вітіньйо гратиме за Інтернасьйонал / фото "червоних"

Збитковий актив Динамо