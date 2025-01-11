Игрок атакующего звена Динамо Витиньо присоединился в ряды Интернасьонала на правах аренды. Сумма компенсации киевскому клубу не сообщается, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "красных".
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Новый клуб динамовца Витиньо
25-летний Витиньо будет играть за представителя бразильской Серии А до конца 2025 года. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2026 года.
Вполне вероятно, что бразилец, на которого возлагал большие надежды бывший главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, больше не будет играть в Украине. Отметим, что президент Динамо Игорь Суркис пытался вернуть вингера, но из-за войны не смог с ним договориться.
Витиньо будет играть за Интернасьонал / фото "красных"
Убыточный актив Динамо
- Напомним, что Витиньо присоединился к Динамо летом 2021 года. Столичный клуб заплатил Атлетико Паранаэнсе за переход вингера 6 миллионов евро. За киевлян бразилец сыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола.
- Из-за войны покинул Украину и играл на правах аренды за Атлетико Паранаэнсе (40 матчей, 2 гола) и Ред Булл Брагантино (99 матчей, 7 голов).
- Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 6,5 миллионов евро.