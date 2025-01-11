Игрок атакующего звена Динамо Витиньо присоединился в ряды Интернасьонала на правах аренды. Сумма компенсации киевскому клубу не сообщается, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "красных".

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Новый клуб динамовца Витиньо

25-летний Витиньо будет играть за представителя бразильской Серии А до конца 2025 года. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2026 года.

Вполне вероятно, что бразилец, на которого возлагал большие надежды бывший главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, больше не будет играть в Украине. Отметим, что президент Динамо Игорь Суркис пытался вернуть вингера, но из-за войны не смог с ним договориться.

Витиньо будет играть за Интернасьонал / фото "красных"

Убыточный актив Динамо