Динамо – Магдебург 1:3

Голы: Буяльский, 87, – Гнака, 2, Атик, 12, Югоне, 84

Соперники провели поединок в Белеке. Сейчас команды находятся в совершенно разном физическом состоянии и это невооруженным глазом было видно на поле, пишет 24 Канал.

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Тяжелая игра для киевлян

Стартовый состав динамовцев был приближенным к оптимальному в отличие от немцев, которые играли резервом. Однако даже запасные игроки коллектива Кристиана Титца выглядели намного лучше, ведь их тренировочный сбор подходит к своему концу.

Магдебург забил два гола уже в стартовые 12 минут встречи. Сначала Гнака отметился дальним выстрелом из-за пределов штрафной площади, а затем Атика красивым ударом за шиворот Нещерету удвоил счет.

На 28-й минуте Николай Шапаренко имел возможность сократить разницу в счете, однако с 11-метровой отметки не смог переиграть вратаря. Он покатил очень слабо мяч в правый от себя угол и с этим ударом без проблем справился голкипер. В первом тайме счет больше не менялся.

Во второй половине встречи уже динамовцы больше атаковали. На 71-й минуте они получили еще один шанс забить с пенальти. На этот раз к мячу подошел Виталий Буяльский – он неплохо пробил в левый угол, однако снова вратарь немецкого клуба был на высоте.

На 84-й минуте Магдебург в третий раз забил. После подачи углового с левого фланга габаритный Югоне отклеился от соперников и переправил мяч в сетку ворот, которые уже защищал Валентин Моргун.

В концовке подопечные Шовковского все же забили гол престижа. Виталий Буяльский принял мяч в штрафной площадке и парашютом его отправил в дальний угол ворот, установив окончательный счет.

Смотрите видеообзор матча Динамо – Магдебург

Отметим, что всего на тренировочном сборе Динамо предстоит провести четыре поединка. Следующая игра запланирована на 12 января против румынского Стяуа.