Накануне встречи в Баку "бело-синие" понесли немало потерь. Как сообщает проект ТаТоТаке, сразу четыре игрока основного состава не выйдут на матч против Карабаха.

Кто не сыграет против Карабаха

Вратарь Руслан Нещерет продолжает восстанавливаться после травмы мышц колена. Кипер не сыграет за Динамо до конца августа, поэтому основным должен стать 20-летний Вячеслав Суркис.

Кроме того, травмы получили Александр Пихаленок и Назар Волошин. Оба футболиста остались в Киеве и должны вернуться ближе к концу августа.

А в день матча против Карабаха стало известно еще и о выбывании Томаша Кендзьоры. Причина – сотрясение мозга средней тяжести, которое поляк получил на последней тренировке Динамо.

Еще раньше в лазарет попали Денис Попов, Константин Вивчаренко и Владислав Захарченко. Матч Карабах – Динамо начнется 13 августа в 19:00 по киевскому времени.

Что Динамо демонстрирует в сезоне 2026/2027

Киевляне первыми из украинских клубов начали официальные выступления в этом сезоне. Подопечные Игоря Костюка стартовали с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Там "бело-синие" сыграли две нулевые ничьи против румынской Университати, после чего одержали победу в серии пенальти. Однако уже во втором раунде киевляне дважды проиграли ПАОКу и вылетели в Лигу конференций.

Первый матч 3-го квалификационного раунда против Карабаха завершился минимальной победой киевлян (1:0). Также команда Костюка вырвала победу у Вереса в первом матче нового сезона УПЛ (2:1).