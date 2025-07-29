Динамо разгромило Хамрун в ответном матче и вышло в следующий раунд ЛЧ
- Киевское Динамо победило Хамрун Спартанс со счетом 3:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- Голы забили Ванат, Бражко и Михавко, что позволило Динамо выйти в третий квалификационный раунд, где они сыграют с победителем пары Маккаби Тель-Авив – Пафос.
Во вторник, 29 июля, киевское Динамо провело ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/2026 против мальтийского Хамруна. Команда Александра Шовковского прошла в следующий этап.
Киевские динамовцы в первом поединке противостояния на выезде разгромили Хамрун Спартанс со счетом 3:0. Поэтому перед ответным матчем подопечные Александра Шовковского чувствовали себя уверенно, пишет 24 Канал.
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Как завершился матч с участием Динамо?
Номинально домашний поединок состоялся в польском Люблине. в матче не смог принять участие капитан "бело-синих" Виталий Буяльский, который накануне получил повреждение. Эта потеря не стала катастрофической для киевлян.
Уже в дебюте встречи мяч после удара Биловара оказался в сетке ворот соперника. Однако арбитр отменил гол зятя Суркиса из-за игры рукой.
Динамовцы достигли своего на 28-й минуте встречи, когда Ванат воспользовался ошибкой защитника Хамруна и легко переиграл голкипера. 1:0 – "бело-синие" повели в счете.
Видео гола Ваната
Через семь минут киевляне удвоили преимущество. Бражко воспользовался пасом Шапаренко и с нескольких метров поразил ворота. 2:0 – с таким счетом на табло команды ушли на перерыв.
Видео гола Бражко
Во второй половине встречи игра несколько успокоилась. Динамовцы контролировали игру, а гости искали моменты на контратаках.
За восемь минут до завершения поединка Тарас Михавко довел счет до разгромного и поставил точку в матче.
Видео гола Михавко
Динамо – Хамрун Спартанс 3:0
Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82
Відеообзор матча Динамо – Хамрун
Динамо вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В следующем круге киевляне сыграют с победителем пары Маккаби Тель-Авив – Пафос. Первая игра этих соперников завершилась вничью – 1:1.