Более 10 лет назад Евгений Хачериди был легендарным игроком киевского Динамо, однако постепенно его карьера шла на спад. 24 Канал собрал информацию, где сейчас играет экс-футболист сборной Украины.

Читайте также Украинский легионер забил шикарный дебютный гол за новый клуб: эффектное видео

Где сейчас Хачериди?

Начал свой путь в большом футболе он в киевском Динамо в 2008 году. Этот период стал самым успешным в его карьере, ведь за основную команду киевлян он провел 237 матчей, отметившись 8 голами. Вместе с Динамо Хачериди трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды получал Суперкубок Украины.

После десяти лет в киевской команде, в 2018 году Хачериди перебрался в греческий ПАОКа, где провел 3 матча, но также успел получить чемпионство Греции и завладеть Кубком Греции. Следующим этапом в его карьере стал белорусский клуб Динамо-Брест, куда он перешел в 2020 году. Там он сыграл 16 матчей и добавил в список завоеванных трофеев Суперкубок Беларуси.

Кроме клубной карьеры, Евгений Хачериди также успешно выступал за национальную сборную Украины, проведя 51 матч и забив 3 гола. Он был участником финальных турниров Евро-2012 и Евро-2016.

После 2021 года Хачериди некоторое время провел свободным агентом без клуба, но затем возобновил карьеру на любительском уровне. В 2023 году он играл за Штурм из Иванкова, а с марта 2025 года присоединился к любительскому клубу Авангард города Лозовая на Харьковщине. Однако, по состоянию на сейчас Евгений Хачериди уже покинул Авангард. Пока нет официальной информации о его дальнейших футбольных планах.