К этому результату приложил руку и украинский полузащитник Владислав Наумец. Он появился на поле сразу после перерыва, когда на табло светились нули, информирует 24 Канал.

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Как Наумец забил дебютный гол?

26-летний футболист, который летом покинул черкасский ЛНЗ и перебрался в Ордабасы, отметился первым результативным действием в новом коллективе. Он открыл счет во встрече на 65-й минуте.

Украинец нанес красивый удар левой ногой примерно с 25 метров. Вратарь пытался спасти свою команду, однако оказался бессильным.

Наумец забил первый гол за Ордабасы: смотрите видео

Отметим, что Владислав Наумец успел провести уже шесть поединков в составе Ордабасы. Сейчас его команда занимает седьмое место в чемпионате Казахстана.

К слову. Украинский футболист выступал в УПЛ за Минай, Металлист, Черноморец и ЛНЗ. Также он играл в Греции за Янину.

Напомним, что накануне двумя результативными действиями отметился Роман Яремчук в матче Олимпиакос – Норвич. Он забил гол и сделал ассист.