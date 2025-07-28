До цього результату доклався й український півзахисник Владислав Наумець. Він з'явився на полі одразу після перерви, коли на табло світилися нулі, інформує 24 Канал.

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Як Наумець забив дебютний гол?

26-річний футболіст, який влітку залишив черкаський ЛНЗ і перебрався в Ордабаси, відзначився першою результативною дією в новому колективі. Він відкрив рахунок у зустрічі на 65-й хвилині.

Українець завдав красивого удару лівою ногою приблизно з 25 метрів. Воротар намагався врятувати свою команду, проте виявився безсилим.

Наумець забив перший гол за Ордабаси: дивіться відео

Зазначимо, що Владислав Наумець встиг провести вже шість поєдинків у складі Ордабаси. Наразі його команда посідає сьоме місце в чемпіонаті Казахстану.

До слова. Український футболіст виступав в УПЛ за Минай, Металіст, Чорноморець і ЛНЗ. Також він грав у Греції за Яніну.

Нагадаємо, що напередодні двома результативними діями відзначився Роман Яремчук у матчі Олімпіакос – Норвіч. Він забив гол і зробив асист.