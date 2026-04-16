Играли за Динамо и ушли на фронт: 3 известных футболиста, которые стали на защиту Украины

После начала полномасштабной войны немало украинских футболистов взяли в руки оружие. Среди них – и игроки киевского Динамо.

24 февраля 2022 года изменило жизнь миллионов украинцев, и спортсмены не стали исключением. Некоторые известные футболисты столичного клуба не только поддерживали страну словами, но и присоединились к ее защите, передает 24 Канал.

Легенда Динамо в форме ВСУ

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук с первых дней полномасштабной войны остался в столице и присоединился к ее обороне. Сначала он находился в рядах ТрО Киева, помогая защищать город от возможного наступления российских войск.

Впоследствии Ващук официально старшим офицером отделения реабилитации медицинского центра Нацгвардии.



Владислав Ващук одним из первых среди экс-динамовцев присоединился к защите Украины/ Фото из архива Ващука

В многочисленных интервью экс-футболист отмечал, что не мог поступить иначе, ведь считает своим долгом защищать государство. Он также активно поддерживает собратьев и приобщается к волонтерской деятельности.

Командир спросил меня, боюсь ли я крови. Сказал, что нет. Там уже, когда ребята – там не кровь, там все остальное. Можно сказать, было страшнее, чем кровь. Без конечностей, обожженные, люди, которые сами не дышали. Много чего было. Много чего видел, и, кроме того, что видел, ты должен это делать. Я много видел людей – например тех, кто в скорой работали, которые просто в ступоре стояли, а надо это быстро делать,

– рассказывал Ващук.

Скандальный Алиев на войне

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев после 24 февраля 2022 года также остался в столице. Он вступил в ряды территориальной обороны и неоднократно публиковал фото в военной форме.

Алиев, который ранее неоднократно попадал в скандалы во время карьеры, в первые недели войны резко изменил публичный образ. Он открыто высказывался против российской агрессии и призвал украинцев к единству.

В мае 2022 года в интервью каналу Футбол он сообщил, что собирается защищать Украину до победы. На тот момент он уже находился в Вооруженных силах.

Бывший футболист появлялся на публике преимущественно в военной форме. Лишь иногда посещал благотворительные матчи, которые происходили в Киеве.

Я военнообязанный человек сейчас. Я ушел с первых дней, я буду со страной до конца, пока будет продолжаться война. Я надеюсь, она скоро закончится в нашу пользу, и мы все будем радоваться, улыбаться,

– рассказывал бывший динамовец.



Александр Алиев получил грамоту от командования/ Фото из инстаграма экс-футболиста

К 31-й годовщине независимости Украины Алиев получил грамоту от командования. Соответствующую фотографию он опубликовал на странице в своем инстаграме.

Солдата Алиева поблагодарили "за добросовестную службу, личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время выполнения поставленных задач по защите суверенитета Украины".

Впоследствии Александра Алиева перевели в оперативный резерв ВСУ, как солдата резерва.

Путь от УПЛ до ТрО Андрея Богданова

Бывший полузащитник Динамо и ряда клубов УПЛ Андрей Богданов после начала полномасштабного вторжения был мобилизован в ряды ВСУ. Его футбольная карьера в Колосе была поставлена на паузу из-за войны.



Андрей Богданов когда-то играл за Динамо, а впоследствии присоединился к Силам обороны Украины/ Фото ФК Олимпик

Он начинал службу в территориальной обороне Киева, впоследствии перешел в ВСУ. Позже Богданов говорил, что участия в боевых действиях на линии соприкосновения не принимал.

Пришло чувство долга, и я принял такое решение. Подумал, что нужно чем-то помогать в этот очень тяжелый период для страны. Сейчас тяжелое время, всем нужно работать на победу. Будем верить в эту победу,

– так объяснял свое решение пойти защищать Украину экс-динамовец.

В отличие от некоторых других футболистов, Богданов ведет значительно менее публичный образ жизни во время войны. Известно, что в 2025 году он уволился со службы по семейным обстоятельствам.