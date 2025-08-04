Киевское Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 5 августа сыграет против кипрского Пафоса. Номинально домашний поединок "бело-синие" проведут в польском Люблине.

Подопечные Александра Шовковского успешно преодолели первый барьер на пути к основному этапу Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде "бело-синие" победили мальтийский Хамрун с общим счетом 6:0, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч Динамо – Пафос?

В третьем раунде ЛЧ соперник у Динамо значительно серьезнее – кипрский Пафос. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла чемпионат.

В розыгрыше Кубка Кипра Пафос дошел до финала, где уступил по пенальти АЕКу из Ларнаки (основное время 0:0). Розыгрыш Суперкубка Кипра тоже завершился неудачей для чемпиона. Пафос уступил АПОЭЛу с минимальным счетом 0:1.

Еврокубковую кампанию-2025/26 Пафос начал со второго квалификационного раунда, где по итогам двух матчей одолел израильский Маккаби Тель-Авив (1:1, 1:0). Чемпионат Кипра стартует только 22 августа, а потому поединки в Лиге чемпионов являются пока единственными официальными в нынешнем сезоне.

В прямой трансляции матч Динамо – Пафос будут транслировать на общедоступном канале "2+2". Кроме того, любители футбола смогут посмотреть поединок на платформах "Киевстар ТВ" и MEGOGO.

Встреча Динамо – Пафос состоится 5 августа в Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени (20:00 по польскому). Поединок будет обслуживать швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Напомним, что в первом туре чемпионата Украины Динамо на выезде победило Верес со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Николай Шапаренко.