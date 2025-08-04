"Бело-синие" обеспечили себе это право, добыв чемпионство в УПЛ. Накануне они узнали своего потенциального соперника в раунде плей-офф, сообщает 24 Канал.

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С кем может сыграть Динамо за выход в этап лиги?

В этой стадии турнира выступит 14 команд. Количество потенциальных соперников для команды Александра Шовковского сократилось после того, как организаторы сформировали группы посева.

Киевляне оказались среди несеяных при жеребьевке. Их возможными соперниками были сеяные команды в этом раунде по пути чемпионов.

Поэтому, в случае победы в противостоянии с кипрским Пафосом, действующий чемпион УПЛ имел варианты встретиться с одним из этих соперников:

Победитель пары Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания)

Победитель пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия)

Победитель пары Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)

Буде-Глимт (Норвегия)

Селтик (Шотландия).

В конце концов киевлянам выпал второй вариант. Матчи четвертого раунда квалификации запланированы на 19/20 и 26/27 августа.

Справка. Победители этой стадии турнира отберутся в основной этап Лиги чемпионов. Те же, кто проиграют – будут играть в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что накануне громкий трансфер оформил соперник киевского Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, подписав бывшую звезду ряда европейских грандов.