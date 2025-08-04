"Біло-сині" забезпечили собі це право, здобувши чемпіонство в УПЛ. Напередодні вони дізналися свого потенційного суперника у раунді плейоф, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Український воїн взяв участь у презентації форми клубу УПЛ: патріотичне відео

З ким може зіграти Динамо за вихід в етап ліги?

У цій стадії турніру виступить 14 команд. Кількість потенційних суперників для команди Олександра Шовковського скоротилася після того, як організатори сформували групи посіву.

Кияни опинилися серед несіяних при жеребкуванні. Їх можливими суперниками були сіяні команди у цьому раунді за шляхом чемпіонів.

Тож, у разі перемоги у протистоянні з кіпрським Пафосом, чинний чемпіон УПЛ мав варіанти зустрітися з одним із цих суперників:

Переможець пари Мальме (Швеція) – Копенгаген (Данія)

Переможець пари Лех (Польща) – Црвена Звезда (Сербія)

Переможець пари Лудогорець (Болгарія) – Ференцварош (Угорщина)

Буде-Глімт (Норвегія)

Селтік (Шотландія).

Врешті-решт киянам випав другий варіант. Матчі четвертого раунду кваліфікації заплановані на 19/20 та 26/27 серпня.

Довідка. Переможці цієї стадії турніру відберуться в основний етап Ліги чемпіонів. Ті ж, хто програють – гратимуть у груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, що напередодні гучний трансфер оформив суперник київського Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, підписавши колишню зірку низки європейських грандів.