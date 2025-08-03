Пафос офіційного повідомив про підписання зіркового ветерана Давіда Луїса. Бразилець гратиме за кіпріотів до кінця травня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Зіркове підсилення суперника Динамо у ЛЧ

38-річний новачок приєднався до Пафосу на правах вільного агента. Напередодні він розірвав контракт з бразильською Форталезою заради виступів у Європі.

У Пафосі розраховують на лідерські якості Давіда Луїса та його непересічну майстерність. Пресслужба кіпрського клубу називає підписання переможця Ліги чемпіонів знаковою подією.

Давід Луїс приєднався до Пафосу / фото кіпрського клубу

Нагадаємо, що під час футбольної кар'єри Давід Луїс виступав за Бенфіку, Челсі, ПСЖ, Арсенал. У послужному списку бразильця перемога у Лізі чемпіонів, два трофеї Ліги Європи, чемпіонство Англії, Португалії та двічі Франції. За національну збірну Бразилії центрбек зіграв 57 поєдинків.

Зазначимо, що перший матч третього раунду Ліги чемпіонів Динамо – Пафос відбудеться у вівторок, 5 серпня. Гра у Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом.