Пафос офіційного повідомив про підписання зіркового ветерана Давіда Луїса. Бразилець гратиме за кіпріотів до кінця травня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.
Читайте також Динамо розпочало чемпіонат України з перемоги над Вересом: відеоогляд матчу
Зіркове підсилення суперника Динамо у ЛЧ
38-річний новачок приєднався до Пафосу на правах вільного агента. Напередодні він розірвав контракт з бразильською Форталезою заради виступів у Європі.
У Пафосі розраховують на лідерські якості Давіда Луїса та його непересічну майстерність. Пресслужба кіпрського клубу називає підписання переможця Ліги чемпіонів знаковою подією.
Давід Луїс приєднався до Пафосу / фото кіпрського клубу
Нагадаємо, що під час футбольної кар'єри Давід Луїс виступав за Бенфіку, Челсі, ПСЖ, Арсенал. У послужному списку бразильця перемога у Лізі чемпіонів, два трофеї Ліги Європи, чемпіонство Англії, Португалії та двічі Франції. За національну збірну Бразилії центрбек зіграв 57 поєдинків.
Зазначимо, що перший матч третього раунду Ліги чемпіонів Динамо – Пафос відбудеться у вівторок, 5 серпня. Гра у Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом.