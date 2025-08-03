Пафос официального сообщил о подписании звездного ветерана Давида Луиса. Бразилец будет играть за киприотов до конца мая 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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38-летний новичок присоединился к Пафосу на правах свободного агента. Накануне он разорвал контракт с бразильской Форталезой ради выступлений в Европе.

В Пафосе рассчитывают на лидерские качества Давида Луиса и его незаурядное мастерство. Пресс-служба кипрского клуба называет подписание победителя Лиги чемпионов знаковым событием.

Давид Луис присоединился к Пафосу / фото кипрского клуба

Напомним, что во время футбольной карьеры Давид Луис выступал за Бенфику, Челси, ПСЖ, Арсенал. В послужном списке бразильца победа в Лиге чемпионов, два трофея Лиги Европы, чемпионство Англии, Португалии и дважды Франции. За национальную сборную Бразилии центрбек сыграл 57 поединков.

Отметим, что первый матч третьего раунда Лиги чемпионов Динамо – Пафос состоится во вторник, 5 августа. Игра в Люблине начнется в 21:00 по киевскому времени.