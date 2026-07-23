Неожиданное и даже беспрецедентное решение объясняется тем, кто является владельцем ПАОКа и какую политику придерживаются болельщики этого клуба. В "Динамо" хотят избежать проблем, пишет 24 Канал.

Почему "Динамо" добровольно отказывается от поддержки болельщиков

Столичный клуб в своем официальном заявлении сообщил, что отказался от предусмотренной регламентом УЕФА гостевой квоты билетов. "Динамо" призывает болельщиков не пытаться попасть на стадион "Тумба" в Салониках.

Причина кроется в риске провокаций и конфликтов до матча, во время него и после финального свистка. "Бело-синие" просят с пониманием отнестись к решению, принятому из соображений безопасности.

Если же даже призыв команды не изменит намерения некоторых украинцев пойти на матч, то "Динамо" настоятельно рекомендует проконсультироваться с консульством нашей страны в Салониках.

Такой шаг киевского клуба становится понятным, если взглянуть на то, кем является владелец ПАОКа и как реагируют на его выходки греческие болельщики.

Кто такой Иван Саввиди

Президент ПАОКа – греческий олигарх, который с детства тесно связан с Россией и даже в течение многих лет был там депутатом и строил политическую карьеру.

Свое состояние Саввиди заработал именно на махинациях после распада Советского Союза, а уже в "нулевые" годы стал поклонником диктатора Путина и входил в его партию.

В греческом футболе Саввиди известен в первую очередь благодаря его войнам с афинскими клубами и их привилегированному положению. Из-за убеждения в предвзятости арбитров однажды он шантажировал футбольную федерацию, угрожая не выпустить команду на ответный матч полуфинала Кубка Греции, а в другой раз вообще вышел на поле, чтобы угрожать рефери пистолетом у пояса.

Болельщики ПАОКа обожают президента и всячески поддерживают его бандитские выходки. Их не беспокоит даже то, что Саввиди уже после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину помогал главарям так называемой террористической "ДНР".

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против Саввиди санкции сроком на 10 лет за пособничество агрессору.

В таких условиях в "Динамо" убеждены, что украинцам опасно посещать стадион ПАОКа, потому что вполне возможны провокации и попытки оскорбить болельщиков.