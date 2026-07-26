Спонсор тернопольской Нивы Роман Михайлов прокомментировал возвращение в команду Буртника, который первую часть сезона провел в аренде у Динамо. Об этом пишет ПЕРВЫЙ онлайн.

Василий Буртник в Динамо

По словам Михайлива, по возвращении из Киева футболист был несколько подавлен, поскольку так и не получил возможности дебютировать за первую команду столичного клуба. Несмотря на отсутствие игровой практики в официальных матчах, спонсор Нивы считает этот этап полезным для карьеры игрока.

Я убежден, что даже за эти полгода он прибавил. Тренировки в такой команде как Динамо бесценны для молодого футболиста. Он получил важный опыт, стал сильнее и сегодня является одним из лидеров нашей команды,

– отметил Михайлов.

Он также добавил, что отсутствие официальных матчей за киевлян это прежде всего вопрос футбольного характера, ведь защитник имел шанс на дебют, но не сумел его реализовать по определенным обстоятельствам. Михайлов подчеркнул, что верит в высокий уровень Буртника и пожелал ему дальнейшего прогресса и раскрытия потенциала в Тернополе.

Буртник не провел ни одного официального матча в составе "бело-синих". Футболист только тренировался вместе с первой командой и несколько раз попадал в заявку на поединки. 12 января 2026 года Динамо официально сообщило о завершении сотрудничества с игроком.

Напомним, что ближайший матч Динамо проведет в четверг, 30 июля, в 20.45 по киевскому времени. В рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы киевляне сыграют против ПАОКа.