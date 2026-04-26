Как СССР наказал комментатора, который сообщил о катастрофе на ЧАЭС во время матча Динамо

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Менее чем через неделю киевское Динамо выиграло Кубок Кубков – и благодаря комментатору того матча Валентину Щербачеву люди в СССР впервые в прямом эфире услышали о катастрофе.

Советская власть замалчивала масштабы трагедии, а игроки и тренерский штаб не имели официальной информации и руководствовались только слухами. 24 Канал рассказывает историю большой властной лжи, журналистской смелости и исторической футбольной победы.

Как в Динамо узнали об аварии на ЧАЭС?

По словам одного из лидеров того коллектива Алексея Михайличенко, игроки узнавали об аварии только с помощью "сарафанного радио", потому что советская власть никак не транслировала в официальных источниках то, что произошла большая техногенная катастрофа.

Более того – буквально на следующий день после взрыва в Киеве состоялась игра Динамо и Спартака в присутствии фактически 100 тысяч болельщиков. Никто не предупреждал людей, что всего в 110 километрах от города пылает открытый ядерный реактор.

Заслуженный журналист и комментатор Валентин Щербачев, который вместе с клубом должен был ехать в Лион, чтобы оттуда вести репортаж о финале Кубка Кубков, рассказал в интервью Sport Express, что прекрасно понимал масштабы событий на Киевщине. Он говорил об этом Валерию Лобановскому, но коуч Динамо указывал на отсутствие официальной информации. Убедить его удалось лишь тогда, когда по прибытии во Францию команда увидела зарубежную прессу, которая уже публиковала карты распространения радиации.

Как комментатор финала Кубка Кубков стал первым голосом правды в советском эфире?

На предматчевой установке перед противостоянием с мадридским Атлетико Валерий Лобановский сказал команде, что нужно выиграть, чтобы поддержать людей в тяжелое время трагедии.

Свой долг донести до людей правду почувствовал и Валентин Щербачев.

Уважаемые зрители! В истории футбола еще не было прецедента, чтобы клуб выходил на фильный матч, зная, что в его стране – страшная катастрофа,

– начал репортаж комментатор.

Эти слова вызвали ужас у руководства государственного телевидения, которое дало команду буквально в прямом эфире "заткнуть" Щербачева. Из повтора матча его слова о Чернобыле впоследствии вырезали, а сам журналист поплатился за свою смелость.

Сказал, что произошла страшная трагедия. Что пострадала территория Украины, а также части Беларуси и России. Московские редакторы трансляции сразу начали кричать, чтобы я перестал об этом говорить. За такую самодеятельность меня потом лишили поездки на июньский чемпионат мира в Мексику, где Динамо было основой сборной СССР,

– рассказал Щербачев "Чемпиону".

Как Динамо выполнило установку Лобановского на финал Кубка Кубков?

Тренер хотел, что этот финал стал для украинцев и других советских граждан утешением на фоне ужаса Чернобыля – и игроки услышали этот призыв. Динамо победило Атлетико в ярком стиле и с более чем убедительными 3:0 на табло.

Александр Заваров открыл счет в Лионе уже на 4-й минуте, удачно сыграв на добивании после удара Игоря Беланова. До перерыва киевляне имели возможности увеличить преимущество, но отдыхать ушли при гандикапе в один мяч.

Испанцы ближе к завершению матча бросили все силы на атаку и пропустили контрвыпад, который завершил результативно Олег Блохин. А Вадим Евтушенко, который незадолго до того вышел на замену, окончательно довершил разгром "матрасников".