В четверг, 28 августа, киевское Динамо во второй раз встретится с израильским Маккаби Тель-Авив. Это будет ответный матч в рамках плей-офф Лиги Европы-2025/2026.

К сожалению, в первом матче киевляне потерпели выездное поражение со счетом 1:3. Уже на 12-й минуте Перец открыл счет в поединке 0:1, пишет 24 Канал.

Динамо – Маккаби: что известно о перед матчем?

Еще до перерыва команде Шовковского удалось забить благодаря усилиям Волошина – 1:1. Однако после 15-минутного отдыха Маккаби Тель-Авив еще дважды отличилось во владениях Нещерета. Голы в ворота киевского клуба забивали Перец, который оформил дубль, и Егезкель.

Динамо потерпело первое поражение в очных противостояниях против Маккаби. В своей истории команды встречались на одном футбольном поле аж 5 раз: две мировые (1:1, 3:3), две победы Динамо (2:0 и 1:0), а теперь еще и одна победа Маккаби (1:3).

Обратите внимание! Ответный матч плей-офф Лиги Европы Динамо – Маккаби начнется 28 августа в 21:00 (по Киеву). Поединок рассудит черногорский арбитр Никола Дабанович.

Отметим, что киевляне между двумя матчами с Маккаби не играло в УПЛ, ведь на выходных был сыгран этап 1/32 финала Кубка Украины. Динамо стартует в кубковом розыгрыше с 1/16 финала.

Динамо – фаворит ответного матча против Маккаби. Победу киевлян в основное время оценивают в 2,14. А вот победа гостей из Тель-Авив – 3,40. Мировая – 3,60.

В то же время в Favbet дают худший коэффициент на проход команды Шовковского – 5,60 против 1,14 на Маккаби.

На то, что киевляне пробьют тотал больше 2-х голов – аж 3,25.

Обе команды отметятся голами: так – 1,74; нет – 2,07.

На первый гол в матче от "бело-синих" стоит коэффициент 1,78. А вот на то, что первыми счет во встрече откроют футболисты Маккаби – 2,33.

Будет ли ничья в одном из таймов? Да – 1,49; нет – 2,42.