Динамо продало скандального Бленуце: он будет играть в команде украинского тренера

Карьера 24-летнего румынского нападающего Владислава Бленуце подошла к концу. Футболист запомнился одним голом и громким скандалом.

Динамо продало нападающего в гданьскую Лехию, которая под руководством Владислава Лупашка выступает в польском аналоге нашей Первой лиги. Об этом сообщили официальные ресурсы "бело-синих".

Что известно об уходе Бленуце

В субботу, 29 августа, пресс-служба Динамо кратко сообщила об изменениях в карьере футболиста.

Румынский нападающий Владислав Бленуце покидает киевское Динамо и продолжит свою карьеру в польском клубе Лехия (Гданьск),

– говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что переход Бленуце из Динамо в Лехию оценивается в 1,5 миллиона евро. Из-за этой суммы прежний клуб игрока, вероятно, не получит предусмотренный контрактом процент от продажи игрока. За это руководство киевского клуба подверглось критике со стороны владельца ФКУ Крайова Адриана Митителу.

Почему запомнился Владислав Бленуце в Динамо

В течение сезона 2025/26 футболист провел в официальных матчах всего 307 минут, сыграв в 11 матчах. Отличился одним голом. Его Владислав забил в победном матче Лиги конференций против боснийского Зрински, когда киевляне выиграли со счетом 6:0.

В календарном 2026 году он сыграл всего 4 минуты. Тогда Динамо в Черкассах сыграло вничью со счетом 0:0 с местным ЛНЗ.

Приход Бленуце в Динамо в начале сентября 2025 года сопровождался громким скандалом. После того как Владислав Ванат перешел в Жирону, киевляне быстро нашли нового нападающего. Практически сразу стало известно, что в своих соцсетях румынский футболист публиковал российскую пропаганду.

После этого футболист публично извинился. Однако столичные болельщики не приняли этих извинений и выразили протест в адрес румынского новичка команды.